Com apoio da torcida, Cruzeiro fecha preparação para pegar o Flamengo

O Cruzeiro realizou nesta terça-feira seu último treino antes do confronto decisivo diante do Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores. Em campo, o técnico Mano Menezes impediu a entrada da imprensa e fez mistério sobre a equipe que joga na quarta, no Mineirão, mas as atenções foram voltadas mesmo para os arredores da Toca da Raposa.

Cerca de 300 cruzeirenses compareceram ao portão do CT. Como os jornalistas, foram impedidos de acompanhar de perto a atividade, mas isso não impediu que eles fizessem a festa. Principalmente antes do início do treino, os torcedores cantaram e embalaram o elenco para o duelo que vale uma vaga nas quartas de final do torneio continental.

A festa atraiu jogadores e até o presidente Wagner Pires de Sá à entrada do CT para agradecer. Nomes como Fábio, Lucas Romero, Léo, Egídio, Henrique, Lucas Silva, Arrascaeta, Barcos e Raniel foram ao encontro da torcida e chegaram a confraternizar com os cruzeirenses.

"Juntos somos mais fortes, a gente tem prova disso. Vocês têm sido fortes na arquibancada e nós dentro de campo. Amanhã, estaremos juntos lá mais uma vez", declarou o capitão Henrique. "Quero agradecer a presença de todos vocês. Todo mundo aqui sabe que o Mineirão vai ferver. Dedicação não vai faltar dentro de campo. Contamos com todos vocês", completou o goleiro Fábio.

Para quarta, Mano preferiu seguir com mistério e escondeu a escalação. As principais dúvidas estão na lateral direita e no ataque. Edílson se recuperou de contusão, mas ainda está sem o ritmo de jogo ideal e, por isso, Romero pode seguir na vaga. No setor ofensivo, Barcos segue sem convencer e vê Raniel aparecer como concorrente.

No resto, o Cruzeiro será aquele conhecido pelo torcedor. Assim, Mano deve levar o time a campo com: Fábio; Lucas Romero (Edílson), Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta; Barcos (Raniel).