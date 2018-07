Torcida corintiana comemora vitória em clássico no Itaquerão

A vitória do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, o primeiro no Itaquerão, foi comemorada por alguns torcedores e motivo de chacota por outros. O jogo acabou com o placar de 2 a 0, com gols marcados por Guerrero e Petros e foi conquistado apenas no segundo tempo, mas garantiu a vice-liderança para a equipe de Mano Menezes, no Brasileirão.

O placar adverso não foi bem visto pelos torcedores do Palmeiras, que reclamaram da frágil equipe palmeirense nas redes sociais e culparam a diretoria pela derrota no ano do centenário. A derrota para o Corinthians foi a terceira de Ricardo Gareca a frente do Palmeiras, no Brasileirão. A única vitória, até o momento, foi conquistada diante do Avaí, pela Copa do Brasil.