Torcida corintiana protesta contra Adriano no Pacaembu Acabou a paciência da torcida do Corinthians com Adriano. Antes do amistoso contra a Portuguesa, na noite desta quarta-feira, no Pacaembu, parte dos torcedores que estavam nas arquibancadas do estádio hostilizou o atacante, que faltou ao treino de terça e acabou sendo cortado da partida com a Lusa.