Torcida corintiana recepciona jogadores com novo mosaico no Pacaembu

SÃO PAULO - Na volta da torcida do Corinthians ao Pacaembu em jogos da Libertadores, a Fiel preparou um novo mosaico antes da partida contra o Tijuana. No setor de arquibancada laranja do estádio, os torcedores formaram os dizeres "Bi Mundial".

Os jogadores retribuíram o carinho e levaram a campo uma faixa com a seguinte frase: "O Pacaembu fica muito mais bonito com vocês". Desde a conquista do título mundial, no dia 16 de dezembro, contra o Chelsea, no Japão, é a primeira vez que os corintianos acompanham um jogo do Alvinegro de competição internacional.

A entrada do torcedor foi tranquila. Faltando poucos minutos para o início do jogo ainda tinha gente comprando ingresso nas bilheterias, mas com poucas filas.

O estádio só começou encher mesmo depois das 21h30. Foram vendidos antecipadamente 30.500 ingressos. Restaram apenas ingressos de Cadeira Laranja, Numerada e Setor Vip.

Como de costume, cambistas agiram nos arredores do Pacaembu. Um bilhete de arquibancada que custa R$ 30 no programa Fiel Torcedor, era oferecido por R$ 100.

Antes do início da partida foi respeito um minuto de silêncio em homenagem a Joni Negrelli Carrieri, conselheiro do Corinthians que morreu na última segunda-feira.