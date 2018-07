Torcida da Atalanta é banida de jogos fora de casa por três meses

Os torcedores da Atalanta foram oficialmente proibidos de frequentar estádios em jogos que a equipe disputar fora de casa, pelo período de três meses, em uma medida que é a primeira aplicação em ordem com as novas leis de combate à violência no futebol italiano.

A punição foi decidida depois que a polícia precisou intervir para conter a ação de torcedores durante e depois do jogo em que a Atalanta foi derrotada por 2 a 1 pela Roma, em casa, no último final de semana, pelo Campeonato Italiano.

Torcedores atacaram policiais com pequenas bombas caseiras contendo pregos e outros pedaços de metal, que resultaram em lesões a seis agentes e danificaram três viaturas. Além de amargar fatos lamentáveis envolvendo os seus torcedores, a Atalanta ocupa hoje a 17ª posição da competição nacional, com 10 pontos, apenas um à frente do Chievo, que encabeça a zona de rebaixamento.