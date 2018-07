Torcedores chilenos arremessam cadeiras da Arena em direção a corintianos e brigam com a polícia

Antes do início da partida entre Corinthians e Universidad de Chile, ocorreu uma confusão entre os torcedores dos dois clubes. Os chilenos presentes na Arena Corinthians arremessaram pedaços de cadeiras em direção aos corintianos e foi preciso a presença da Polícia Militar para acalmar os ânimos. No intervalo, os chilenos passaram a jogar as cadeiras em direção a PM, que reagiu e o clima esquentou.

Cerca de 1.200 torcedores da La U, como é conhecida a torcida do Universidad, compareceram à Arena Corinthians e fizeram uma grande festa do lado de fora e de dentro da arena. Antes do início do jogo, começaram a trocar xingamentos com corintianos que estavam próximos do setor destinado aos visitantes. Em seguida, os chilenos resolveram arrancar pedaços das cadeiras que ficam no setor dos visitantes e atiraram em direção aos corintianos.

Rapidamente, a polícia entrou em ação e acalmou os ânimos dos torcedores dos dois times. No intervalo, mais confusão e desta vez, um pouco mais séria. Chilenos passaram a jogar cadeiras não só em direção aos corintianos como também a PM, que reagiu a agressão e chegou a entrar em choque com os torcedores. Centenas de visitantes foram colocados para o lado de fora das arquibancadas e apenas um pequeno grupo permaneceu no local.

A confusão atrasou o reinicio da etapa final. Os policiais ficaram por alguns minutos tirando os pedaços de cadeiras quebradas no setor, que passou a ter menos da metade dos chilenos que estavam antes do início da partida.