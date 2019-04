Torcida da Lazio canta músicas racistas contra Bakayoko, do Milan

Um vídeo da torcida da Lazio cantando músicas racistas contra o meio-campista Tiemoué Bakayoko, do Milan, durante a partida desta quarta-feira (17) contra a Udinese, pelo Campeonato Italiano, começou a circular nas redes sociais.

Os cânticos racistas estão sendo tratados como uma resposta dos torcedores do time da capital contra a celebração do jogador francês e do companheiro de equipe, Franck Kessié, após a partida do time rossonero diante da Lazio, na qual a camisa do zagueiro Francesco Acerbi foi exibida como um troféu.

No vídeo, os torcedores da Lazio afirmam repetidamente que "esta banana é para Bakayoko". A Federação Italiana de Futebol (Figc) ainda não se pronunciou sobre o episódio.

Segundo o jornal "Tuttosport", o promotor da Figc, Giuseppe Pecoraro, já encerrou as investigações da comemoração. Assim, os dois jogadores rossoneri poderão ser suspensos e condenados a pagarem uma multa. Já para o atacante Patrick Cutrone, do Milan, o caso de Bakayoko e Kessié já está fora de proporção.

Com Kessié e Bakayoko relacionados, o Milan entrará em campo diante do Parma neste sábado (20), no estádio Ennio Tardini. O time rossonero está na quarta posição da tabela com 55 pontos, três acima da equipe da capital, sétima colocada. Faltam seis rodadas para o fim do campeonato.