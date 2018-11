Torcida da Ponte compra mais de 1.200 ingressos para 'decisão' em Florianópolis'

A torcida da Ponte Preta promete comparecer em bom número ao Estádio da Ressacada, em Florianópolis, no próximo sábado, para acompanhar a "final" contra o Avaí, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quarta-feira, no primeiro dia de vendas, mais de 1.200 ingressos foram comercializados.

Antes mesmo da abertura das bilheterias - às 10 horas -, filas foram formadas na frente do estádio Moisés Lucarelli. O movimento foi intenso durante todo o dia e, no final da tarde, o clube anunciou que 70% dos 1.800 disponíveis aos ponte-pretanos em Campinas haviam sido vendidos.

Restam aproximadamente 600 ingressos ao preço de R$ 40, já que as 300 meias-entradas disponíveis foram adquiridas. A expectativa é que a carga seja esgotada ainda nesta quinta-feira.

A diretoria ponte-pretana conseguiu dois ônibus de graça para os integrantes do programa Torcedor Camisa 10+, mas muitos torcedores estão organizando suas próprias caravanas em ônibus e vans. Outros vão em carros próprios ou até de avião.

Embalada pela sequência invicta de oito jogos sob comando de Gilson Kleina - sete vitórias e um empate -, a Ponte Preta chega na última rodada dependendo apenas das suas próprias forças para conquistar o acesso à elite do Brasileirão.

Em quarto lugar, com 59 pontos, a Ponte precisa vencer o Avaí, que é o terceiro colocado, com 60. Em caso de tropeço, tem que torcer por um resultado igual do CSA diante do Juventude, em Caxias do Sul (RS).