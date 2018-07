Torcida da Ponte Preta acampa no estádio por ingressos para a final

Os torcedores da Ponte Preta estão acampados em frente ao estádio Moisés Lucarelli desde a tarde desta segunda-feira aguardando o início da venda de ingressos para a final do Paulistão contra o Corinthians, domingo, em Campinas. Para os sócios-torcedores, a comercialização começou na tarde desta terça-feira. Para os torcedores em geral, a venda começa apenas na quarta-feira.

Os torcedores levaram barracas de camping e até uma churrasqueira para aguardar a abertura da bilheteria. Edson Santos chegou na tarde desta segunda-feira para reservar um lugar entre os primeiros - ele é terceiro da fila. Chegar com tanta antecedência significa ter mais possibilidades de ficar nos melhores setores do estádio.

"Existem apenas 4600 ingressos para a geral. Por isso, quis chegar tão cedo. Chegou a nossa vez e não podia perder esse jogo", conta o torcedor de dentro da barraca, que tem colchão e até cartas de baralhos para jogar com os amigos.

José Vitor Leite chegou às 9h30 desta terça-feira e também está fazendo camping nas proximidades da bilheteria. "Depois de 117 anos, a Ponte vai ser campeã. Vale qualquer sacrifício para ver isso de perto", diz.

Nesta quarta-feira, foi grande a movimentação dos membros do programa de sócio-torcedor TC10, que têm de ir ao estádio para retirar as entradas para a partida.

A expectativa é de que o estádio Moisés Lucarelli esteja lotado no domingo, com aproximadamente 18,5 mil torcedores. Os ingressos na arquibancada central serão comercializados a R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia). Nas cabeceiras e no setor destinado aos torcedores corintianos, o valor será de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).