Torcida da Ponte Preta esgota ingressos para final do Paulistão em apenas 7 horas

A torcida da Ponte Preta esgotou em pouco mais de sete horas os ingressos para a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, marcada para este domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). As bilheterias (cinco) foram abertas às 9 horas desta quarta-feira, com filas que davam a volta no estádio. Mas ainda há uma esperança para o torcedor comum garantir o seu lugar nesta importante decisão para o time campineiro.

Os sócios torcedores do programa Camisa 10+ têm até esta quinta-feira, às 20 horas, para confirmar a presença, já que têm o ingresso garantido para a final. Quem não comparecer no estádio para garantir a sua entrada, perde o privilégio de entrar de graça e repassa o seu convite para as bilheterias, onde serão comercializados para os torcedores comuns apenas na sexta, 48 horas antes do jogo.

Mas não há a garantia que sobrarão ingressos. A administração resguardou pouco mais de cinco mil entradas para os sócios adimplentes, mas vê o número de afiliados crescer rapidamente de um dia para o outro - a fila para cadastro já era grande na manhã desta quarta-feira. Isso porque quem fizer a carteirinha garante o ingresso para o jogo de domingo, mas tem que desembolsar R$ 135. Os ingressos populares - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) - acabaram rapidamente e depois os ingressos normais ao preço de R$ 80 e R$ 40.

Quando as bilheterias foram abertas, a fila literalmente dava a volta no estádio. Um princípio de tumulto assustou, mas nem mesmo a chuva em Campinas conseguiu desanimar o torcedor. De acordo com a assessoria de imprensa, a expectativa é ter casa cheia neste domingo, com aproximadamente 17.200 pessoas nas arquibancadas. Os portadores de cadeira cativa e camarote não precisam confirmar a presença.

A administração orientou as bilheterias para a venda, no máximo, de cinco ingressos para cada torcedor. Uma medida incapaz de evitar a ação de cambistas. A ansiedade gerou costumeiros atritos e a segurança teve que ser reforçada ao longo do dia. Até uma bilheteira foi advertida por ter, supostamente, vendido mais do que cinco bilhetes para um torcedor. Nada mais grave.