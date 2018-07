Torcida da Ponte Preta se mobiliza para ir à Argentina para jogo decisivo

CAMPINAS - O empate no final contra o Lanús renovou as esperanças da torcida da Ponte Preta. Apesar de precisar vencer em território inimigo para ser campeão da Copa Sul-Americana, o time de Campinas espera levar até 4 mil torcedores para a Argentina. Nesta sexta-feira, começam a ser vendidos 2,5 mil entradas ao preço único de R$ 40,00 para o jogo de volta, na próxima quarta-feira, em Lanús. Outros 1,5 bilhetes ao preço de US$ 20,00 serão vendidos no local do jogo.

Para evitar a ação de cambistas, a Ponte exigirá a apresentação da carteirinha do sócio-torcedor ou o "voucher" da passagem para a Argentina. "Pedimos que o torcedor se programe para vir cedo, porque acreditamos em mais de dois mil interessados", alertou o diretor social Giovanni Dimarzio.

O dirigente também confirmou que quatro ônibus serão disponibilizados gratuitamente para torcedores que queiram ir à Argentina. Dois serão destinados às organizadas e outros dois serão sorteados aos sócio-torcedores. "Recebemos com surpresa a informação de um empresário ponte-pretano que fez a doação", afirmou Dimarzio, informando que cada veículo custará R$ 25 mil.

A presença de quase 30 mil torcedores no Pacaembu, no empate da última quarta-feira, por 1 a 1, surpreendeu até mesmo a diretoria da Ponte Preta. Além de partirem em comboios de mais de 80 ônibus, milhares de vans e carros deixaram Campinas até a capital paulista.