Torcida de Corinthians e São Paulo se comporta na chegada ao estádio

Uma manobra errada de dois ônibus com torcedores do São Paulo quase causou confusão antes do clássico entre o clube e o Corinthians, no Itaquerão, pela Libertadores. Os veículos que levavam a torcida da região central da cidade até a Zona Leste erraram o caminho e pararam em um ponto perto da torcida rival. A Polícia Militar conseguiu evitar o conflito ao tirar apressadamente do local os dois ônibus, que se dirigiram ao destino correto após a ajuda.

O incidente, porém, foi um dos poucos registrados no Itaquerão. A separação total de torcidas nos arredores do estádio garantiu uma entrada tranquila para todos os que foram acompanhar o jogo dos adversários paulistas pela Libertadores. Desde o fim da tarde, ações como os bloqueios nas ruas e o esquema especial de transporte dos são-paulinos impediram o contato entre corintianos e tricolores e propiciaram um ambiente sem conflitos antes do jogo.

Por volta das 18h a polícia militar, a CET e fiscais do estádio ajudavam a fixar biombos que separavam a ala da entrada dos são-paulinos dos demais setores voltados à torcida do Corinthians. A medida foi tomada para facilitar o desembarque dos cerca de 60 ônibus que transportaram cerca de 1,6 mil seguidores do time visitante. Os veículos saíram da região central da cidade por volta das 19h30 e cerca de uma hora depois estavam em Itaquera.

Depois do desembarque, os torcedores entraram rapidamente ao estádio para evitar o contato com rivais. Alguns são-paulinos preferiram chegar mais cedo, de carro ou de metrô, mas vieram vestidos sem a camisa do time, para evitar confusões. Somente na hora de acessar a arena eles colocaram uniformes do clube para poder acompanhar o jogo.

A única confusão na entrada ocorreu minutos antes do jogo começar, quando torcedores do Corinthians provocaram um tumulto próximo à bilheteria. Sem ingressos, eles quiseram forçar a entrada no estádio, mas foram contidos pela polícia.