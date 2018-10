Torcida desanima com má fase do São Paulo e 'esvazia' Morumbi

A lua de mel do São Paulo com seu torcedor, definitivamente, chegou ao fim. Após atrair mais de 40 mil fãs em sete partidas consecutivas no Morumbi, o time jogou no último sábado, durante empate sem gols contra o Atlético-PR, para apenas 13.053 pessoas, seu sexto pior público em toda a temporada. Reflexo direto da queda de desempenho no returno do Campeonato Brasileiro, que afastou a equipe da briga pelo título.

Diferentemente do primeiro turno, quando foi o melhor mandante em aproveitamento de pontos (92,5%), ao lado do Internacional – sete vitórias e dois empates –, o time dirigido por Diego Aguirre não conseguiu manter a pegada na segunda metade da competição: em seis partidas, ganhou duas, empatou três e perdeu uma (aproveitamento de 50%). Não à toa, de melhor mandante, o São Paulo se tornou o sétimo dentre os 20 participantes da Série A.

Por sinal, a última vitória no Morumbi aconteceu no dia 8 de setembro, contra o Bahia (1 a 0). Na prática, isso significa que o torcedor são-paulino poderá ficar quase dois meses sem ver sua equipe ganhar em casa . Afinal, o jogo diante do Vitória, nesta sexta, será em Salvador. E o próximo compromisso como mandante está marcado para 4 de novembro, diante do Flamengo.

"Tivemos jogos ruins no Morumbi e contra adversários diretos na tabela também. Isso tirou um pouco a nossa confiança, mas tenho certeza de que iremos reagir", afirmou o volante Hudson, após o tropeço do último sábado.

O problema é que a paciência da torcida acabou. Contra o Atlético-PR, por exemplo, ela chamou o time de "amarelão". Na partida anterior, a derrota para o Palmeiras (2 a 0) que encerrou a invencibilidade no Morumbi neste Brasileirão e um tabu de 16 anos sem perder para o arquirrival em seu estádio, o técnico Aguirre acabou xingado de "burro".

No Brasileirão, São Paulo só havia atraído menos gente na estreia

O público de 13.053 pessoas contra os paranaenses só superou o da primeira partida no campeonato, quando 11.327 pessoas foram ao Morumbi para acompanhar a vitória por 1 a 0 sobre o Paraná. Depois disso, apenas em uma das demais 13 apresentações na casa tricolor o placar eletrônico não anunciou a presença de ao menos 20 mil pessoas: diante do Internacional, na décima rodada, foram 14.730 espectadores.

Conforme o São Paulo foi encorpando no torneio, o público passou a se entusiasmar com a possibilidade do título e levou o clube à condição de vice-líder do quesito torcida no ranking do Brasileiro. A média atual de 37.695 em 15 jogos como mandante só perde para a do Flamengo, que tem atraído 46.437 a cada confronto diante de seus fãs.

Confira abaixo os maiores e menores públicos do São Paulo no campeonato:

Maiores

21/7 - São Paulo 3 x 1 Corinthians: 58.624

26/8 - São Paulo 1 x 0 Ceará: 57.323

6/10 - São Paulo 0 x 2 Palmeiras: 56.694

Menores

16/4 - São Paulo 1 x 0 Paraná: 11.327

20/10 - São Paulo 0 x 0 Atlético-PR: 13.053

5/6 - São Paulo 0 x 0 Internacional: 14.730