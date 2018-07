Torcida do Atlético-MG chega ao Horto para decisão da Libertadores

A torcida do Atlético-MG já começa a chegar no estádio Independência para o jogo com o São Paulo, pelas quartas de final da Copa Libertadores, confiante na classificação e embalada pelo canto de "Eu acredito!". Nos bares ao redor do estádio Independência as camisas alvinegras aparecem em grande número na região e desde a manhã Belo Horizonte tem muitos buzinaços nas ruas e bandeiras nas janelas dos prédios.

Em um dos pontos de encontro mais famosos no bairro do Horto, a três quadras do estádio, os torcedores se reúnem desde o começo da tarde. Já por volta das 15h começaram a chegar os primeiros atleticanos. Com camisas, bandeiras e cantos de apoio ao time, eles fazem um "aquecimento" particular para o jogo. "Vale já ficar no clima e começar a se concentrar para ajudar o Atlético-MG", disse o estudante Lucas Oliveira, de 20 anos.

Alguns torcedores já ensaiam os gritos de "Eu acredito!", frase que embalou as campanha vitoriosas do clube na Copa Libertadores de 2013 e na Copa do Brasil de 2014, quando o Atlético-MG conseguiu reverter vantagens adversárias no mata-mata. No caso do jogo desta quarta-feira, como o São Paulo fez 1 a 0 no ida, o time do técnico Diego Aguirre busca a vitória por dois gols de diferença.

No Independência o Atlético-MG tem 75% de aproveitamento desde que adotou o local como "casa", em maio de 2012. A pressão da torcida é um dos trunfos para avançar à semifinal. Mesmo que se classifique, a equipe não jogará mais na praça esportiva, pois pelo novo regulamento da Libertadores, na próxima fase os estádios devem ter capacidade para no mínimo 30 mil pessoas.