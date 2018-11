Torcida do Boca lota La Bombonera em treino aberto antes da grande final

A torcida do Boca Juniors deu um verdadeiro show nesta quinta-feira e lotou o estádio La Bombonera. O clima e o número de presentes eram de jogo importante, mas no gramado o técnico Guillermo Barros Schelotto comandava o penúltimo treino antes da grande decisão da Libertadores, no clássico com o River Plate, sábado, no Monumental de Núñez.

Foram cerca de 49 mil presentes, lotação máxima do estádio. A adesão da torcida ao treino aberto foi tão grande que o clube precisou ir às redes sociais pedir para que os torcedores parassem de ir a La Bombonera, uma vez que não cabia mais ninguém nas arquibancadas.

Houve um princípio de confusão no momento em que os portões foram abertos, mas nada que atrapalhasse a festa. Afinal, alguns destes torcedores chegaram aos arredores do estádio ainda durante a madrugada, tudo para não perder a chance de embalar a equipe neste momento tão importante.

Justamente por se tratar de uma atividade aberta, o técnico Guillermo Barros Schelotto comandou um treino alternativo e deve definir a formação somente nesta sexta-feira. Ele deixou no ar algumas dúvidas para tentar reverter o bom resultado conseguido pelo River na ida, justamente em La Bombonera, quando empatou por 2 a 2.

O treinador não deverá contar com Cristian Pavón, que sofreu uma lesão muscular na ida. Em sua vaga, pode optar por Mauro Zárate, Benedetto e até Carlitos Tevez. Em alta, Benedetto deve ser titular e pode ser colocado também na vaga de Ábila. Na lateral direita, Jara e Buffarini brigam por um lugar no time. E, na imprensa argentina, há quem diga que o goleiro Andrada, que fraturou o maxilar em choque com Dedé nas quartas de final, pode ter o retorno acelerado e substituir Rossi.