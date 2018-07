Torcida do Chile invade as ruas para comemorar vaga

O frio intenso da noite de Santiago não impediu que milhares de pessoas fossem às ruas comemorar a passagem do Chile para a final da Copa América. Tão logo o jogo com o Peru terminou, uma multidão invadiu as ruas rumo à Praça Itália, tradicional ponto de comemoração da capital chilena. Os torcedores levavam bandeiras e vestiam gorros com as cores do Chile, mas em meio à festa não aparentavam sentir frio. Dezenas deles comemoraram subindo nos monumentos da praça.

Em determinado momento, até uma batucada, desafinada, podia ser ouvida. O som se misturava ao de centenas de cornetas e de um saxofone, tocado em tom bem alto por seu portador. Mas o som era abafado pelos gritos de "Viva Chile" e " Que venha a Argentina".

Como nessas comemorações é proibido o consumo de cerveja, vários vendedores traziam o produto em mochilas e ofereciam discretamente. Mas o policiamento não era ostensivo. A observação era feita à distância. O Chile não decide a Copa América desde 1987, quando perdeu para o Uruguai, no torneio disputado na Argentina. Jamais foi campeão.