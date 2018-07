Torcida do Corinthians abraça o time e garante recorde de público no Brasileirão

Foram 1.124.214 ingressos vendidos no ano, 714.112 deles no Campeonato Brasileiro. Em sua terceira temporada completa no estádio Itaquerão, em São Paulo, o Corinthians estabeleceu ainda mais sua força como mandante. Assim como em outros episódios marcantes de sua história, a torcida protagonizou mais uma invasão. Desta vez, ela se deu nas próprias dependências do clube.

As incertezas sobre o elenco fizeram com que o estádio registrasse seus piores públicos no começo do ano, chegando próximo dos 10 mil pagantes. No entanto, depois da vitória contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, em fevereiro, o torcedor não abandonou mais o time. O ponto alto desta sinergia aconteceu no primeiro final de semana deste mês, antes do clássico contra o Palmeiras, pela 32.ª rodada.

Na véspera do dérbi, 32 mil corintianos tomaram as arquibancadas do Itaquerão para apoiar o time. No dia do jogo, 46.090 torcedores quebraram o recorde de público do estádio e empurraram o líder para dentro do adversário: 3 a 2. "Acho que a torcida foi maravilhosa. Foi ela que deu o pontapé inicial, que foi empurrar desde o treino. 32 mil pessoas! Nunca vi isso na minha vida. Veio apoiar e o time correspondeu", disse Jô após o clássico.

Tudo isso aconteceu durante o pior momento do time na temporada, ainda tentando melhorar a campanha ruim do returno e vendo crescer a sombra do rival na segunda colocação.

Cerca de uma semana antes, 10 membros da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do clube, estiveram no CT Joaquim Grava para conversar com os jogadores. Ao contrário de ocasiões passadas, quando o tom era de cobrança e ameaça, naquele encontro os uniformizados demonstraram suporte ao grupo, garantindo apoio durante o período de instabilidade. "A torcida na Inglaterra não é a mesma coisa. Lá, só batem palma. Aqui, o torcedor é apaixonado, joga junto", testemunhou Kazim. "Algumas pessoas compram o ingresso, mas não têm comida em casa. Isso não é normal", completou o turco.

Enquanto o time retribui o apoio, a gestão do Itaquerão trabalha para fortalecer o vínculo dos corintianos com o estádio. Neste ano, foram inaugurados o "Tour da Arena", que já recebeu mais de 32 mil visitantes, e o "Esquenta da Fiel", evento feito no estacionamento.

MOSAICOS

Desde que foi inaugurado, o Itaquerão já foi palco de dez mosaicos diferentes. A organização dos desenhos é feita pela própria administração do estádio, que define a data da apresentação e a mensagem. Feito o mapeamento dos assentos, de 60 a 100 pessoas entram em ação para posicionar as molduras nas cadeiras corretas. Segundo a organização, no clássico contra o Palmeiras, quando foi escrito "Bicampeão Mundial 2000-12", 24 mil placas foram usadas, além de três bandeirões, dois deles içados por cordas a partir da cobertura do setor leste.