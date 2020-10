Torcida do Corinthians cobra até Cássio, Fagner, Gil e Jô em protesto

Torcedores organizados do Corinthians protestaram nesta terça-feira, em frente ao portal principal do CT Joaquim Grava, e não pouparam ninguém. Até o goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner, o zagueiro Gil e o atacante Jô foram alvos na manifestação.

Viaturas da Polícia Militar estiveram na porta do CT Joaquim Grava e os policiais apenas acompanharam o protesto, que foi pacífico - ao contrário da cobrança realizada no dia 14 de setembro, quando jogadores tiveram de correr para entrar no ônibus do clube estacionado do lado de fora do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Leia Também Com medidas contra a covid-19, Corinthians espera pela seleção brasileira

"Cássio, Fagner, Gil, Avelar, Jô... serão cobrados todos, sim" , dizia uma das faixas penduradas pelos torcedores na entrada do CT. Eles também cantaram: "Alô, Cássio... presta atenção, sua história não é maior do que a do Coringão". O goleiro está no clube desde 2012 e foi um dos heróis dos títulos da Libertadores e do Mundial de 2012.

Outra faixa ainda cobrava a contratação de um técnico. Tiago Nunes foi demitido no dia 11 de setembro e, desde então, o treinador do sub-20, Dyego Coelho, assumiu o comando da equipe de forma interina.

O presidente Andrés Sanchez foi bastante cobrado no protesto desta terça-feira. O ex-diretor de futebol e atual candidado a presidente pelo grupo de situação, Duílio Monteiro Alves, também foi lembrado pelos torcedores.

O Corinthians está em 14º lugar no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, apenas dois a mais do que o Coritiba, o primeiro time da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe alvinegra tem pela frente o Santos na Neo Química Arena. Os torcedores cantaram "amanhã é guerra", em referência ao clássico desta quarta.

CÁSSIO FALA EM 'OBRIGAÇÃO' DE FAZER O CORINTHIANS MELHORAR

Pouco antes do protesto, Cássio concedeu entrevista coletiva virtual na sala de imprensa do CT Joaquim Grava. Um dos líderes do elenco, ele cobrou reação do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

"Temos a obrigação de fazer o Corinthians sair desta situação e ficar entre os primeiros, que é onde o Corinthians merece estar", disse o goleiro. "Concordo que temos errado situações que a gente costuma não errar, todos nós. Me incluo nisso também, mas vamos evoluir, subir na tabela, em busca das vitórias".