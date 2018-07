Torcida do Corinthians é maior nas partidas disputadas às 19h30

O Corinthians voltará nesta quinta-feira, diante do Atlético-MG, a jogar em sua arena às 19h30, horário considerado ideal pelos torcedores. Na comparação com as partidas disputadas às 22h, o horário do jogo válido pela 20.ª rodada é também mais atrativo. Em média, 29.565 torcedores assistiram às apresentações do Corinthians iniciadas às 19h30 (diante do Inter e do Goiás, no Brasileirão).

Dois jogos do time na arena tiveram início às 22h: contra Bahia e Bragantino, pela Copa do Brasil. Nessas condições, a média de público caiu quase 12% em relação ao horário das 19h30, registrando a marcar de 26.034 pessoas. O fato está ligado às dificuldades enfrentadas pelos espectadores para deixar o estádio na zona leste de São Paulo. Após a vitória por 3 a 0 diante do time baiano, muito torcedores perderam o metrô (os portões foram fechados às 0h19) e tiveram dificuldades de voltar para casa.

Depois do ocorrido, o presidente do Corinthians, Mário Gobbi, pediu reunião com o governador paulista Geraldo Alckmin para discutir o assunto. Com isso, conseguiu que o Metrô ampliasse em 11 minutos o seu horário de funcionamento. Mesmo assim, boa parte dos 27.817 deixaram o estádio em direção às estações de Itaquera e Artur Alvim.

Até agora, nove partidas foram disputadas na Arena Corinthians. A maior média de público ocorre nos confrontos das 16h, sempre aos domingos - em quatro jogos, 34.760 torcedores compareceram, em média, ao estádio. Apenas uma partida foi marcada para sábado: contra o Bahia, às 21h, com público de 30.819.

A média total de público do Corinthians em seu estádio é de 31.242. Mais de 281 mil torcedores já estiveram na Arena, com ocupação de 82% - a maior do clubes do Campeonato Brasileiro. O Corinthians também é dono da maior média de público como mandante: 29.635 contra 29.479 do São Paulo, que voltou a arrastar torcedores depois da formação do quarteto Kaká, Ganso, Pato e Kardec. A equipe corintiana jogou sete vezes em Itaquera, duas no Canindé e apenas uma no Pacaembu.

CONFIRA A LISTA

18 de maio/domingo/16h

Corinthians 0 x 1 Figueirense - 36.123 pagantes

1.º de junho/domingo/16h

Corinthians 1 x 1 Botafogo - 37.119 pagantes

17 de julho/quarta-feira/19h30

Corinthians 2 x 1 Internacional - 32.644 pagantes

23 de julho/quarta-feira/22h

Corinthians 3 x 0 Bahia - 24.252 pagantes

27 de julho/domingo/16h

Corinthians 2 x 0 Palmeiras - 31.031 pagantes

16 de agosto/sábado/21h

Corinthians 1 x 1 Bahia - 30.819 pagantes

21 de agosto/quinta-feira/19h30

Corinthians 5 x 2 Goiás - 26.486 pagantes

31 de agosto/domingo/16h

Corinthians 1 x 1 Fluminense - 34.889 pagantes

3 de setembro/quarta-feira/22h

Corinthians 3 x 1 Bragantino - 27.817 pagantes