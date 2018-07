Torcida do Corinthians entra em confronto com policiais e flamenguistas no Maracanã

Antes do jogo entre Flamengo e Corinthians começar, na reabertura do estádio do Maracanã após os Jogos Olímpicos, torcedores alvinegros entraram em confronto com policiais militares no setor destinado aos visitantes. Não se tem notícia de como a confusão começou.

Em um número bem menor, os PMs não conseguiram conter o ímpeto dos corintianos e a briga se alongou por alguns minutos. Alguns torcedores do Flamengo, pela grade, também arremessavam coisas e tentavam bater nos corintianos. Um pedaço da grade que divide as torcidas foi arrancado.

Não é a primeira vez neste Brasileirão que o Flamengo tem problemas com a torcida visitante. No primeiro turno, em jogo realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a torcida do Palmeiras, adversário do Rubro-negro, também causou problemas. No final, ambas as equipes foram punidas. A partida de hoje é a volta do Maracanã após um longo período longe do futebol devido a realização da Olimpíada e da Paralímpiada.