Torcida do Corinthians esgota ingressos em Campinas Apesar da crise, a torcida não abandona o Corinthians. Prova disso é que os cinco mil ingressos destinados pela diretoria do Guarani aos torcedores corintianos para o jogo entre os dois times, no domingo, pelo Brasileirão, duraram pouco mais de cinco horas nas bilheterias do Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, onde acontecerá o confronto.