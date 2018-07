Torcida do Corinthians esgota ingressos para decisão da Copinha

SÃO PAULO - A torcida do Corinthians esgotou nesta quinta-feira os ingressos destinados ao time para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado, no Pacaembu, contra o Santos. A Federação Paulista de Futebol (FPF) não divulgou os números das vendas e nem a carga total destinada para a partida, que começa às 10h da manhã.

Durante toda a quinta-feira, os corintianos formaram longas filas na Praça Charles Miller para comprar ingressos. Agora, somente restam entradas para a torcida do Santos, que passou a ter direito a comprar bilhetes para mais um setor do estádio depois da diretoria enviar um ofício à FPF na quarta-feira para reclamar da divisão de setores.

No documento, assinado pelo presidente em exercício do clube Odílio Rodrigues, o clube pleiteava metade de carga total de ingressos destinada para o jogo, além de afirmar que como tem melhor campanha ao longo da competição, possui o direito de utilizar o uniforme principal na decisão.

Inicialmente apenas o setor do tobogã, atrás do gol, receberia os santistas, que depois da reclamação, vão poder também comprar ingressos para a entrada pelo portão 21, que dá acesso à arquibancada do canto, em frente ao local destinado aos torcedores da equipe visitante. A venda de ingressos continua nesta sexta-feira das 10h às 19h. Cada entrada custa R$ 10. Os pontos de venda são no estádios do Pacaembu (bilheteria do tobogã), Canindé, Anacleto Campanella e Vila Belmiro, além do Ginásio do Ibirapuera.