Torcida do Corinthians esgota ingressos para jogo da Libertadores

A torcida do Corinthians adquiriu todos os ingressos para o jogo do dia 13 de maio, às 22 horas, contra o Guaraní, do Paraguai, no Itaquerão pelas oitavas de final da Taça Libertadores - o duelo de ida será no dia 6, fora de casa. Todas as entradas foram vendidas pela internet, pelo sistema do programa de sócio-torcedores Fiel Torcedor. Foram vendidas todas as entradas para todos os setores e todas as categorias. Parte das entradas está apenas reservada. As reservas que não forem pagas serão oferecidas novamente no sistema nesta sexta-feira, às 14 horas.

Com cerca de 30 mil acessos simultâneos no site do programa, foram vendidos cerca de 1.300 ingressos por minuto. A informação foi confirmada pelo site oficial do Corinthians na noite desta quarta-feira. Isso significa que a estádio estará lotado para a jogo que vai definir um dos classificados às quartas de final da Libertadores.

O Corinthians é o clube que levou mais torcedores ao estádio nos jogos da Libertadores, seja no total de espectadores como também no porcentual de ocupação do Itaquerão. Números divulgados pela organização da Copa Libertadores nas redes sociais mostram que mais de 153 mil torcedores assistiram às partidas da equipe no torneio sul-americano.

O River Plate, segundo colocado, já levou 134 mil espectadores. Mesmo que o ranking considere o jogo adicional que o Corinthians disputou na fase preliminar, contra o Once Caldas, porcentualmente, o clube brasileiro também leva vantagem. Tem 93,8% de ocupação contra apenas 67% do River Plate; o Boca, terceiro colocado no total de público, com 90% de ocupação.

Na média de público, o Corinthians é superado pelos argentinos. A equipe brasileira levou 38.455 torcedores à arena de Itaquera por jogo, contra 44.689 do River e 44.514 do Boca nos seus jogos como mandante. Já Tigres e Internacional registram médias de 37,8 mil e 36,9 mil, respectivamente. A média são-paulina é de 27.232.