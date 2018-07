Torcida do Corinthians faz a festa pelo centro de São Paulo

SÃO PAULO - A tradicional manhã de domingo bucólica do centro de São Paulo, com o comércio de portas fechadas e seus proprietários descansando após mais uma semana de árduo trabalho, foi deixada de lado e ao invés do silêncio, o grito de “Vai Corinthians” e “Bicampeão” imperou pelos arredores do Pátio do Colégio e do Vale do Anhangabaú.

Nem o fato da prefeitura não liberar um telão para os torcedores acompanharem o jogo foi suficiente para diminuir a festa alvinegra. Com poucas opções de lugares para acompanhar a decisão, qualquer lanchonete, por menor que seja, virava uma arquibancada para os apaixonados corintianos que sofreram ao longo da partida, mas como gostam de dizer, “tudo para o Corinthians tem de ser mais sofrido.”

Um grupo de torcedores saíram de São Bernardo dispostos a achar um local para encontrar com outros corintianos e assistirem o jogo. “Não foi fácil encontrar um lugar para torcer. Mas vale tudo para ver o Corinthians ser campeão”, disse Rodrigo Castro, que estava junto com os irmãos Marcus Momesso e Fábio Momesso. Ao contrário do que geralmente acontece, não foram disponibilizados telões no Vale do Anhangabaú e no Anhembi.

O gerente da lanchonete Supremo Sabor, que fica à frente da estação Anhangabaú do metrô, Dedé (não quis falar seu nome), comemorou o fato de ter virado o ‘point’ dos corintianos no centro de São Paulo. “Geralmente a movimentação no domingo de manhã é muito fraca, mas o pessoal resolveu vir para cá e conseguimos faturar muito mais”, comemorou o comerciante, que admitiu ser são-paulino.

Ao longo da partida, muita tensão. A cada defesa de Cássio, uma mistura de comemoração e tensão. “Ele foi um monstro”, resumiu o faxineiro Antônio Roberto da Silva, que disse ir logo após a partida para o trabalho. Ele estava acompanhando o jogo em um bar na Rua XV de Novembro. “Agora os ‘antis’ vão ter de pensar algo novo para tentar tirar sarro da gente”, completou.

O destaque da partida, para os torcedores na lanchonete, foram Cássio, Jorge Henrique e Guerrero. E mesmo com o título, sobraram cornetas. “O Sheik decepcionou. Não fez nada nos dois jogos, mas mesmo assim tem crédito com a gente”, brincou André Bernardo Ferreira, desempregado.

Com a atuação segura do Corinthians, os torcedores foram se soltando e o gol de Guerrero causou choradeira, abraços e gritos que ecoaram pela região central.

A torcida já comemorava o título quando Fernando Torres marcou um gol, impedido. Os segundos entre a bola na rede e ter a confirmação que a arbitragem marcou impedimento parecia uma eternidade. O silêncio foi total ao ver a bola na rede. A cena do árbitro assistente com o braço erguido, levantando a bandeira, foi tão comemorada quanto o gol de Guerrero.

Ao final da partida, muita festa regada a cerveja e a promessa da comemoração não ter hora para acabar. “Agora vamos para a Avenida Paulista comemorar. E já estou avisando que vou escalar o Papai Noel, porque aqui é Corinthians!”, disse Fábio Momesso, se referindo aos enfeites natalinos na tradicional avenida paulistana.