Torcida do Corinthians faz festa com bandeiras e foguetório, mas lamenta vice

Apoio das arquibancadas não faltou ao Corinthians. A torcida alvinegra fez uma grande festa e gritou do início ao fim da decisão. Antes de começar a partida, um mosaico com os dizeres "Sangue no Olho" foi feito pelos corintianos presentes na Arena. Era isso que eles esperavam. Vontade e luta para reverter o placar.

Naturalmente, a torcida sentiu o gol do Cruzeiro no primeiro tempo. O silêncio imperou por alguns minutos na Arena, afinal de contas, foi um balde de água fria. Mas a tristeza logo deu espaço a esperança novamente e os gritos de apoio voltaram.

Uma enorme bandeira com a tradicional frase "Vai Corinthians" também foi aberta no começo e no intervalo do jogo.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) organizou uma bonita festa de encerramento da competição com foguetório, desfile com luzes e bandeiras de todos os clubes participantes da competição e o show da cantora Elettra Lamborghini.