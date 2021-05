Torcida do Corinthians protesta fora do estádio após derrota para o Palmeiras

Torcedores do Corinthians protestaram do lado de fora da Neo Química Arena, após a derrota por 2 a 0 para o rival Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista Sicredi 2021, neste domingo. Com o revés, o time está fora do torneio estadual. Cerca de 200 torcedores se reuniram na saída dos ônibus das delegações.

Por conta do protesto, os jogadores e comissão técnica dos dois clubes tiveram de atrasar a saída do estádio. O policiamento foi reforçado para impedir eventuais invasões e garantir a saída das delegações.

O técnico Vagner Mancini, que acabou demitido pela diretoria após o clássico, foi o principal alvo das reclamações. Em nota, a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, pediu a saída do treinador. Antes do clássico, membros da torcida foram até o CT Joaquim Grava, onde o elenco alvinegro estava concentrado. Naquele momento, o encontro foi de apoio e motivação.

FORA MANCINI, JÁ! Após a eliminação na Copa Sul-Americana, decidimos continuar apoiando o Corinthians. Agora, sofremos mais uma eliminação e o que mais incomoda não é sequer o resultado. O maior problema é a falta de padrão de jogo do time. Leia mais: https://t.co/9HzAdpd3Zy pic.twitter.com/lJa2B30tXs — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) May 16, 2021

O meia Luan foi outro alvo dos manifestantes. Depois de boas atuações nos últimos jogos, o meia teve atuação apagada na semifinal e desperdiçou um pênalti no final da partida, quando o jogo já estava 2 a 0. Torcedores também gritaram "Fora todo mundo".