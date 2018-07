Torcida do Cruzeiro esgota ingressos em cinco horas Bastaram cerca de cinco horas para que a torcida do Cruzeiro esgotasse nesta quarta-feira toda a carga de 18.500 ingressos colocados à venda para o clássico contra o Atlético-MG, domingo, em Sete Lagoas (MG). Por questões de segurança, os três grandes clubes mineiros concordaram que os clássicos jogados na Arena do Jacaré teriam torcedores apenas do clube mandante, caso do Cruzeiro neste domingo, na última rodada do Brasileirão.