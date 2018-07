Torcida do Cruzeiro esgota ingressos para decisão em 4h A torcida do Cruzeiro precisou de apenas quarto horas para esgotar todos os 15.492 ingressos disponíveis para decisão do Campeonato Mineiro, neste domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Por um acordo entre os grandes clubes de Minas, os clássicos realizados no interior têm sempre somente a presença da torcida mandante.