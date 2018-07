Torcida do Feyenoord entra em confronto com polícia em Roma

Um grupo de torcedores do Feyenoord entrou em confronto com a polícia de Roma, nesta quinta-feira, horas antes do confronto entre holandeses e italianos, no Estádio Olímpico, pela Liga Europa. Na quarta-feira, 23 fãs do Feyenoord já haviam sido presos por conflitos na cidade.

A imprensa italiana classificou como um "inferno" o clima no centro de Roma na noite de quarta-feira, quando já estavam na cidade parte dos 6 mil torcedores holandeses aguardados para o confronto de logo mais, pela ida da primeira fase de mata-mata. A volta será na quinta que vem, na Holanda.

Nesta quinta, os torcedores de Roterdã se reuniram na famosa Piazza di Spagna, causando uma série de avarias ao local, inclusive à fonte existente no local. De acordo com a policia italiana, diversos policiais foram feridos no confronto. Os hooligans do Feyenoord são conhecidos na Europa e causaram a eliminação da equipe na Copa da Europa de 2007, depois de confrontos em Nancy, na França.