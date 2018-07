Torcida do Flamengo compra 25 mil ingressos com antecipação

O torcedor do Flamengo responde imediatamente ao esforço do time de se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para a partida desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Maracanã, mais de 25 mil ingressos foram vendidos por antecipação. O setor Norte do estádio no Rio está esgotado. As vendas foram iniciadas pelo internet, com disposição aos sócios-torcedores primeiramente.

O clube manteve preços inferiores ao que vinha praticando e, para alguns setores, a entrada custa R$ 10, com direito a meia entrada para estudantes. Os sócios-torcedores também pagam metade do valor dos ingressos para todos os setores do Maracanã. O Flamengo mantém a venda de ingressos em guichês no dia do jogo apenas em sua sede, na Gávea, e no próprio estádio.

O Flamengo figurou na zona de rebaixamento, e na lanterna, do Brasileirão por algumas rodadas. Depois da contratação de Vanderlei Luxemburgo, a equipe reagiu e agora ocupa a 14ª posição, com 16 pontos. Não está longe dos clubes ameaçados, mas pelo menos respira um pouco mais aliviado. Se ganhar do Atlético-MG nesta quarta, estima-se, com mais de 30 mil pessoas no Maracanã, o Flamengo pode melhorar bem sua situação na tabela. Somaria 19 pontos e se juntaria ao pelotão intermediário.