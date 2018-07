Torcida do Flamengo esgota ingressos para duelo com Atlético-PR

O Maracanã estará lotado para o compromisso desta quarta-feira entre Flamengo e Atlético Paranaense, às 21h45, pela Copa Libertadores. Um dia antes do confronto, a diretoria do clube carioca anunciou que a carga de ingressos colocados à venda para o torcedor da equipe está esgotada.

Os torcedores do Flamengo adquiriram todos os 50.500 ingressos disponibilizados a eles para o compromisso válido pela terceira rodada do Grupo 4 da Libertadores. E o público será ainda maior, em razão da carga reservada para o Atlético-PR, das entradas garantidas sem venda na bilheteria e também das gratuidades.

O compromisso desta quarta será o terceiro do Flamengo em 2017 no Maracanã. Na sua estreia na Libertadores, em 8 de março, o estádio recebeu 54.052 pagantes na goleada por 4 a 0 sobre o San Lorenzo. Depois, no último sábado, o estádio atraiu 21.895 pagantes no empate sem gols entre Vasco e Flamengo pelas semifinais da Taça Rio.

O confronto desta quarta-feira terá caráter decisivo, pois o Flamengo está fora da zona de classificação às oitavas de final da Libertadores. O time carioca soma três pontos, um a menos do que a Universidad Católica e o próprio Atlético-PR. Já o San Lorenzo ainda não pontuou no Grupo 4.