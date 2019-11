Torcida do Flamengo faz festa para se despedir dos jogadores antes da final da Libertadores

RIO - Os jogadores do Flamengo ganharam uma festa de despedida em grande estilo antes da viagem para Lima, onde o time disputa a final da Libertadores contra o River Plate, neste sábado, 23. Torcedores lotam a porta do centro de treinamento Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio, onde o técnico Jorge Jesus, o Mister, comandou o último treino antes da viagem.

O clima é de festa, com muitas bandeiras, fogos e a torcida entoando sem descanso o hino do clube e outros hits da arquibancada do Maracanã. Uma aglomeração se formou na porta do CT, tornando difícil a movimentação no local. Personagens como Mickey, Batman, um "Gabigolzinho" e um sósia do técnico do Flamengo se destacavam na multidão de torcedores.

"Cheguei aqui às 8h30 e vou seguir até o Galeão. Essa placa tá comigo desde o primeiro jogo. Meu objetivo é fazer homenagem ao Jesus. É carreira soilo: Jesus e eu. Minha expectativa é que o Flamengo vai ter um jogo muito duro, mas vai ganhar", disse o bancário aposentado João Roberto, 64, que encarna o Mister e carrega o cartaz com os dizeres " Hoje tem Jesus no controle".

Já conhecido da torcida como Gabigolzinho, por se fantasiar com o cabelo e a barba do craque, o pequeno Emerson Rebello, de 5 anos, acompanhava a festa nos ombros do pai, Wallace Rebello. Vestindo a camisa que ganhou de presente do atacante, o menino fez com as mãos um 4 a zero quando questionado sobre seu palpite para a final.

Rubro negra fanática, Flávia Banca conseguiu arrastar o marido botafoguense com ela e os dois filhos, Yasmin e Yago, 16 anos e 10 anos, para o Ninho do Urubu. "Trouxe ele pra ver se convenço a virar flamenguista de uma vez. Vai ser 3 a 0: Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique", arriscou.

Com o escudo do Flamengo tatuado no peito, o torcedor Carlos Felipe contou que queria ir ao jogo, em Lima, mas não conseguiu ingresso. Funcionário de uma siderúrgica, ele disse que não se importa nem um pouco em passar o feriado na porta do centro de treinamento do clube. " Mengão é paixão. Se estivesse trabalhando 'desenrolava' uma folga", brincou.

Integrante da torcida organizada Fla Manguaça, Leonardo Barbosa, 27, empunhava com empolgação uma bandeira do Flamengo, mas lamentou não assistir à partida in loco. "Acompanhei todos os jogos, fui até a Bolívia (na partida contra o Bolivar). A gente já tinha fechado três ônibus para Santiago, mas com a mudança da partida pra Lima ficou difícil", contou.

Viaturas e motocicletas da Polícia Militar estão a postos para fazer a escolta dos ônibus que vão levar o time e a equipe técnica até o Aeroporto Internacional do Galeão, saindo do Ninho por volta das 12h30. Parte da torcida pretende seguir os jogadores até lá, mas o embarque será realizado pelo terminal de cargas, sem passagem dos atletas pelo saguão.

O treino pela manhã contou com a equipe completa, sem desfalques. A imprensa pode acompanhar apenas o aquecimento, por cerca de dez minutos.