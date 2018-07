Torcida do Flamengo lota aeroporto para apoiar equipe antes de embarque

Centenas de torcedores do Flamengo lotaram o aeroporto Santos Dumont, por onde circulam voos domésticos, em apoio ao time, que embarcará nesta sexta-feira para São Paulo para jogar neste sábado no Morumbi, em rodada do Campeonato Brasileiro. Por pouco eles não invadiram a pista dos aviões.

Com palavras de louvação ao clube, os torcedores seguiram a pé da Central do Brasil até o terminal, num percurso de 4 quilômetros, passando pelas avenidas mais importantes do centro, Presidente Vargas e Rio Branco. Chegaram ao aeroporto por volta das 14 horas e ficaram lá por cerca de uma hora.

Ao deixar o aeroporto, há pouco, o grupo anunciou que seguiria para o estádio do Maracanã, num trajeto também a pé e de cerca de 10 quilômetros. A convocação foi feita pelas redes sociais.

O ônibus com os jogadores teve de deixá-los dentro da pista para o embarque. Passageiros que esperavam para embarcar e que desembarcavam se surpreenderam com a grande quantidade de pessoas.

O mesmo acontecera no último dia 13. Aproximadamente cinco mil flamenguistas lotaram o Santos Dumont para apoiar o time antes de um jogo contra o Palmeiras. Na ocasião, eles também seguiram da Central até o terminal, e muitos torcedores se juntaram à multidão pelo caminho.

Por causa de uma briga num jogo dia 5 de junho, o Flamengo foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a proibição da presença de torcidas organizadas por três partidas. Daí a ideia dos flamenguistas de levar seu apoio à equipe ao Santos Dumont antes do embarque.

O Flamengo é o atual vice-líder do Brasileirão, com 53 pontos, apenas um atrás do líder Palmeiras na tabela. O duelo com o São Paulo, neste sábado, está marcado para as 16 horas, no Morumbi.