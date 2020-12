Torcida do Flamengo protesta antes do clássico com o Botafogo: 'Time enganador'

Acabou a paz entre a torcida do Flamengo e o elenco. Neste sábado, antes de a equipe enfrentar o Botafogo,às 17h, no Engenhão, pela 24ª rodada do Brasileirão, os torcedores colocaram faixas de protesto em frente ao Ninho do Urubu, o Centro de Treinamento do clube, no Rio.

Revoltados com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, os torcedores não pouparam críticas a todo o grupo. Sem um nome escolhido, escreveram "time enganador", "As conquistas de 2019 não apagaram a vergonha de 2020" e "Salário em dia, comprometimento em falta", nas faixas mais contundentes.

O Flamengo se despediu da Copa do Brasil com duas derrotas diante do São Paulo e, na última quarta-feira, deu adeus à defesa do título da Libertadores ao cair, nos pênaltis, diante do Racing, em pleno Maracanã.

O fato de alguns jogadores passarem muito tempo em recuperação também fez a revolta dos flamenguistas se estender aos médicos do clube. Rodrigo Caio ficou muito tempo afastado e Gabriel segue sem um retorno definido. "SUS é melhor que o DM", ironizou a torcida.

Os torcedores aproveitaram para mandar um recado direto a quem se vê intocável na equipe. "Ninguém é mais que o Flamengo". A promessa é de cobranças cada vez mais contundentes e o Brasileirão virou "obrigação" para o elenco e o técnico Rogério Ceni após as quedas inesperadas.

Os principais nomes do elenco seguem preservados pelo treinador, mesmo com a torcida pedindo a cabeça de Vitinho e Gustavo Henrique após falhas diante dos argentinos.