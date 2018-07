Torcida do Flamengo se mantém como a maior do Brasil, diz pesquisa

Apesar do índice de popularidade estar caindo, o Flamengo se mantém como o time com a maior torcida do Brasil. O levantamento realizado pelo jornal Lance junto com o Ibope, divulgado nesta quarta-feira, mostrou que apesar de ainda ser o vice-líder, o número de torcedores do Corinthians continua aumentando e o equilíbrio entre corintianos e flamenguistas está mais acirrado.

Mesmo com o decréscimo de um ponto percentual em comparação com a pesquisa anterior, realizada em 2010 pelas mesmas instituições, o Flamengo ainda lidera o ranking com 16,2% de torcedores no Brasil, o que equivale a mais de 32 milhões de rubro-negros no País. No entanto, os números mostram que a soberania flamenguista pode acabar nos próximos anos. Em 2010, a pesquisa dos institutos apontava que a diferença entre os torcedores de Flamengo e Corinthians era de 4,9%. O novo panorama mostra que com os atuais 25,9 milhões de corintianos, 13,6% do total, o contraste reduziu para 2,6 pontos percentuais, baixando para quase a metade do levantamento realizado em 2004.

Para fechar o Top 5, não há nenhuma mudança em relação às posições anteriores. O São Paulo ocupa a terceira colocação, com 6,8% (13,6 milhões) da torcida no Brasil, acompanhado de Palmeiras, com 5,3% (10,6 milhões) e Vasco, com 3,6% (7,2 milhões). O Santos, outro grande paulista, está na 10ª posição, com 2,4% (4,8 milhões de torcedores).

Na pesquisa, o time que mais apresentou crescimento em relações aos outros clubes foi o Atlético-MG. Desde o último levantamento, feito em 2010, a torcida do time cresceu 0,9%, e atingiu os 7 milhões. Com o número, equivalente a 3,5%, os atleticanos ultrapassaram os cruzeirenses e subiram da 9ª para a 6ª colocação. O arquirrival manteve-se na 7º lugar, com 3,1%.

Outros dois clubes que subiram de posição no ranking, comparado à pesquisa de 2010, foram o Fluminense, que foi da 14ª para a 11ª colocação, chegando aos 3,6 milhões de torcedores, e também o Atlético-PR, que antes estava 19º no ranking e passou ao 15º, com 1,2%. O número de torcida que teve uma queda-livre evidenciada foi a do Grêmio. Com um ponto percentual a menos, o clube foi de 6º ao 8º lugar, apresentando 6 milhões de torcedores. Mesmo assim, os gremistas permanecem em maior número em relação aos colorados do Internacional, que estão na 9ª posição, com 5,6 milhões.

Para realizar a pesquisa, o Lance e o Ibope ouviram 7.005 pessoas em todos os estados do Brasil. Ao contrário de pesquisas eleitorais, que possuem média de três mil entrevistados, o levantamento também é realizado com crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, que evidencia tendências de crescimento ou queda do números de torcedores.

RANKING DOS 18 PRIMEIROS CLUBES

Clubes Participação Em milhões de torcedores

1º - Flamengo 16,2% 32,5

2º - Corinthians 13,6% 27,3

3º - São Paulo 6,8% 13,6

4º – Palmeiras 5,3% 10,6

5º – Vasco 3,6% 7,2

6º - Atlético-MG 3,5% 7,0

7º – Cruzeiro 3,1% 6,2

8º - Grêmio 3% 6,0

9º - Internacional 2,8% 5,6

10º - Santos 2,4% 4,8

11º - Fluminense 1,8% 3,6

12º - Bahia 1,7% 3,4

12º - Botafogo 1,7% 3,4

14º - Vitória 1,3% 2,6

15º - Atlético-PR 1,2% 2,4

16º - Sport Recife 1,2% 2,4

17º - Santa Cruz 1% 2,0

18º - Ceará 0,8% 1,6