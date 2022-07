Torcida do Flamengo se une nas redes sociais e pede que Pulgar não seja contratado

A torcida do Flamengo se uniu nas redes sociais para criticar a possível contratação do chileno Erick Pulgar. O volante pertence à Fiorentina e tem acerto com o clube rubro-negro. A hashtag #PulgarNão aparece como o assunto mais comentado do País no Twitter nesta quarta-feira.

O veto ao nome de Pulgar pela torcida do Flamengo se dá por dois motivos. Em 2013, quando tinha 19 anos, Pulgar atropelou um senhor de de 66 anos, Daniel Ampuero Carvajal, e fugiu sem prestar socorro. O idoso foi acudido por moradores, que o levaram ao hospital, mas a morte foi confirmada momentos depois por politraumatismo. O acidente aconteceu em Antofagasta, cidade onde nasceu Pulgar.

Leia Também Por que o Flamengo busca um estádio próprio no antigo Gasômetro do Rio; entenda

De acordo com testemunhas, Pulgar dirigia seu veículo em alta velocidade no momento do acidente. A imprensa local noticiou à época que o jogador não tinha carteira de habilitação. Ele chegou a ser detido. No ano seguinte, foi julgado, sendo impedido de dirigir e tendo de frequentar um Centro de reinserção social. A prisão foi descartada por não ter antecedentes criminais.

Pulgar atropelou e matou um idoso. Flamengo acaba de fazer proposta de 3 milhões de euros. Ele não pode vestir rubro-negro #PulgarNao pic.twitter.com/4CXQ062RvZ — Urubu Cartoon (@UrubuCartoon) July 27, 2022

Acusação de estupro e responsável pela morte de um idoso. Poderia estar falando de qualquer doente que deveria estar preso mas é só o volante que o Flamengo está tentando contratar.#PulgarNão — yanne (@yannehellenn) July 27, 2022

A outra situação envolve um caso de estupro de uma mulher de 24 anos durante uma festa organizada pelo jogador em Santiago. A imprensa chilena noticiou o ocorrido no último mês de junho. A jovem afirma que foi vítima de estupro coletivo na casa do atleta. A defesa de Pulgar alega que as câmeras de segurança presentes no imóvel comprovam que o volante não participou do ato, descartando seu envolvimento.

Erick Pulgar tem 28 anos e pertence à Fiorentina, da Itália. Na última temporada, esteve emprestado ao turco Galatasaray, cujo comandante era Domènec Torrent, ex-técnico do Flamengo. Pulgar venceu a Copa América de 2016 com a seleção chilena, mas fracassou nas tentativas de ajudar a equipe a disputar as Copas do Mundo da Rússia e do Catar.