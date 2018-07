Torcida do Flu esgota bilhetes para 'festa' do título

A entrega definitiva será em 3 de dezembro, na festa de premiação do Campeonato Brasileiro, um dia após a última rodada. No início da semana, o clube havia sondado a entidade máxima de futebol do País, que inicialmente não teria se mostrado favorável. Mas o Fluminense fez um pedido oficial e a resposta foi positiva.

O zagueiro Gum comemorou. "A CBF entendeu o momento especial vivido pelo Fluminense. Não teria motivo algum para não entregar. O bom senso prevaleceu para comemorarmos com a torcida, que vai lotar o estádio. Agradecemos a eles", disse.

Feliz pela conquista do título e a nova convocação para a seleção brasileira, o atacante Fred comemorou a permanência no clube. O artilheiro do Brasileirão teve problemas este ano com a perseguição de torcedores fora do horário de trabalho e cogitou sair. "Foi uma das decisões mais sábias. Quando lembro, recordo do apoio da diretoria, do Abel (Braga). Ainda nem confiava direito no Abel porque tinha pouco tempo de contato, não conhecia. Hoje considero um amigo", disse. "A grande maioria da torcida gosta de mim e me dá apoio".