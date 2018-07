Torcida do Flu tenta ser fator decisivo na reta final A torcida do Fluminense quer ser o fator extra para empurrar o time até o título na reta final do Campeonato Brasileiro. Ela tem demonstrado isso dia após dia. Na segunda-feira, compareceu em peso ao desembarque do time após a derrota para o Atlético-MG. Nesta quarta-feira, cerca de 200 torcedores foram levar apoio à equipe no último treino antes do jogo contra o Coritiba.