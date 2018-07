Torcida do Flu terá 11 mil ingressos contra Palmeiras Atendendo um pedido do Fluminense, a diretoria do Palmeiras resolveu liberar uma carga de 11 mil ingressos para a torcida do time carioca no jogo de domingo, na Arena Barueri, pela penúltima rodada do Brasileirão. O normal seria destinar apenas 2,8 mil entradas para os torcedores adversários, mas os dirigentes palmeirenses reconheceram que o confronto tem um apelo muito maior para o rival.