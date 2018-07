Torcida do Fluminense enche Laranjeiras antes de último jogo

A torcida do Fluminense segue em ritmo de festa antes do jogo contra o Guarani, neste domingo, 5, no Engenhão, onde o time carioca poderá voltar a ser campeão brasileiro, após 26 anos, se superar o rival paulista. Neste sábado à tarde, os torcedores do clube compareceram em grande número às Laranjeiras para ver o último treino da equipe para o confronto decisivo.

Veja também:

Fluminense monta telão para a torcida ver jogo decisivo na Apoteose

Segundo informou o Fluminense, cerca de 1.500 torcedores foram ao estádio do clube para assistir a uma animada atividade realizada pela equipe comandada pelo técnico Muricy Ramalho.

Os seguidores do time chegaram ao local aproximadamente uma hora antes do início do treinamento, durante o qual gritaram os nomes dos principais jogadores do time. Entre eles, o meia Conca foi homenageado com uma nova bandeira exposta no local, que trazia o rosto do atleta e a mensagem "Gracias, hermano", em reconhecimento ao grande campeonato que vem sendo realizado pelo argentino.

Logo na entrada do gramado, os jogadores foram aplaudidos pelos torcedores, que viram um rachão no qual os atletas podiam dar apenas dois toques na bola cada um. De um lado foi montado um time liderado pelo atacante Fred, que encarou uma equipe cuja principal referência era o também artilheiro Washington. Fred fez o primeiro gol da atividade, logo no primeiro lance, enquanto o segundo deles marcou três vezes e garantiu a virada no placar no recreativo.