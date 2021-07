Torcida do Fluminense faz campanha por saída de Roger Machado, que promete reação

O técnico Roger Machado está cada vez menos prestigiado no Fluminense. Torcedores estão fazendo campanha nas redes sociais pela saída do treinador após três derrotas seguidas, a última para o Criciúma, da Série C do Campeonato Brasileiro, e a consequente queda de rendimento na temporada. Apesar do desprestígio, o treinador mostra confiança em volta por cima e promete reação imediata.

A bronca dos tricolores cariocas vai além da falta de resultados. A reclamação é que o treinador insiste com a escalação de alguns jogadores em má fase em detrimento de optar por mudanças. O alvo da vez é o lateral-esquerdo Egídio, que foi mal nos dois últimos jogos.

Autor de um pênalti contra o Criciúma, na derrota por 2 a 1 pela Copa do Brasil, o lateral já havia errado bote no gol da vitória do Palmeiras no fim de semana. Torcedores usam da ironia para dizer que o técnico "está certo" em mantê-lo no time. Tudo em página da torcida com arte personalizada e imagem do treinador com um enorme "Fora, Roger Machado".

São somente 36,66% de aproveitamento nos últimos 10 jogos do Fluminense. E apenas dois pontos conquistados nos últimos 12 disputados no Rio, além das três derrotas consecutivas. A torcida pressiona os dirigentes e diz que "a paz acabou".

Roger Machado evita o assunto e mantém confiança em volta por cima. "São três derrotas, duas no Brasileiro e uma na Copa do Brasil. Porém, essa da Copa do Brasil é parcial e temos plenas condições de reverter esse resultado em casa, fazendo um jogo diferente", promete. "Um jogo mais parecido ao que fizemos com o Cerro (Porteño) no Paraguai."

A vitória por 2 a 0 em Assunção virou escudo do técnico, já que a vaga às quartas de final da Libertadores está bem encaminhada. O jogo de volta é na terça-feira. Mas, antes, encara o Criciúma precisando ganhar para não cair na Copa do Brasil, sábado, no Maracanã.

"Vamos ter uma postura de quem estará jogando dentro de casa, precisando de um resultado de vitória para conquistar uma classificação", garante. "Quando você joga em casa, precisa propor o jogo, colocar intensidade, buscar o resultado. Ainda mais em uma situação como essa. Mas é um resultado perfeitamente possível de conquistarmos pela nossa qualidade, pelos jogos que já fizemos."