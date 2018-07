Torcida do Grêmio esgota ingressos para Gre-Nal O Grêmio revelou nesta quarta-feira que estão esgotados os ingressos para o Gre-Nal de domingo, que será o último jogo oficial do Estádio Olímpico. Diante da importância histórica do clássico válido pelo Brasileirão, a torcida gremista garantiu casa cheia, com a presença de mais de 45 mil torcedores.