Torcida do Guarani compra mais de 12 mil ingressos para dérbi contra Ponte Preta

A torcida do Guarani promete transformar o estádio Brinco de Ouro da Princesa em um verdadeiro caldeirão no dérbi de Campinas (SP) marcado para este sábado contra a Ponte Preta, às 19 horas, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Até a tarde desta segunda-feira, 12 mil ingressos já haviam sido comprados.

Por recomendação do Ministério Público de São Paulo, os dois dérbis da Série B serão realizados com torcida única. Neste sábado, apenas bugrinos poderão comparecer ao Brinco de Ouro da Princesa, que deve receber quase 20 mil pessoas - 19.180 é o número oficial permitido. Já a volta, marcada para agosto, acontecerá no estádio Moisés Lucarelli.

O setor do tobogã, sempre muito cobiçado, está esgotado com preços de R$ 40 e R$ 20 (meia). A boa notícia é que as duas cabeceiras terão preços populares: R$ 20 e R$ 10. O clima é de confiança no clube, mesmo porque o dérbi não acontece há cinco anos.

Dentro de campo, o técnico Umberto Louzer aposta no mistério, tanto que todos os treinamentos da semana serão fechados para a imprensa. O clube ainda estuda a possibilidade de abrir a atividade desta sexta-feira para os torcedores, mas depende do aval da Polícia Militar.

A boa notícia para o treinador é que os atacantes Erik e Bruno Mendes estão novamente à disposição. Eles ainda não atuaram na Série B por suspensão e contusão, respectivamente. O volante Willian e os meias Rafael Longuine e Matheus Oliveira aguardam que seus nomes sejam publicados no BID (Boletim Infirmativo Diário) da CBF até esta sexta-feira.

Com três pontos em três jogos, o Guarani vai em busca da segunda vitória como mandante para não perder os líderes de vista. Perdeu fora para Fortaleza (2 a 1) e Atlético Goianiense (3 a 2) e ganhou em casa do Sampaio Corrêa (por 2 a 0).