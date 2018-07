Torcida do Guarani protesta antes do duelo com Santos Ameaçado no Campeonato Paulista, o clima definitivamente é ruim no Guarani. Não bastasse a luta contra o rebaixamento, o foco do último treino do time campineiro ficou fora do campo. Um grupo de torcedores da Fúria Independente, maior organizada do clube, foi ao Estádio Brinco de Ouro tentar conversar com a diretoria e com o elenco, mas acabou instalando uma grande confusão. Nem torcedores, nem funcionários relataram agressões, mas o clima ficou pesado às vésperas do compromisso diante do Santos, sábado, na Vila Belmiro.