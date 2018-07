Torcida do Inter esquece frio e faz festa para Scocco

PORTO ALEGRE - Nem mesmo o frio de 3ºC que fazia em Porto Alegre e o horário da chegada do avião, 6h50, impediram que centenas de torcedores do Internacional estivessem no Aeroporto Salgado Filho para recepcionar o mais novo reforço do clube: Ignacio Scocco, que desembarcou na capital gaúcha na manhã desta quarta-feira.

A festa feita por quase 200 torcedores deixou o atacante feliz e bastante otimista em relação ao futuro no clube. "Estou muito contente com o recebimento da torcida, espero poder corresponder em campo", declarou o argentino, já com um boné com as cores do Inter.

Scocco passará por exames médicos durante a tarde e deve agilizar a documentação para efetivar o contrato com o clube gaúcho. O jogador deve ser apresentado na sexta-feira ao lado do meia Alex, outro reforço do Inter, contratado durante a janela de transferência, para a temporada.