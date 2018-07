Torcida do Inter faz festa para receber volante Bolatti

Bolatti foi recebido com euforia por cerca de 200 torcedores no aeroporto Salgado Filho nesta manhã. Se for aprovado nos exames físicos e clínicos, o jogador assinará contrato de quatro anos com o clube gaúcho.

Motivado pela recepção calorosa, o argentino disse estar ansioso para fazer sua estreia na equipe. "Estou feliz de chegar aqui em Porto Alegre, num grande clube como o Inter, fico emocionado, é um lindo desafio. Quero logo treinar para ficar à disposição do time", declarou o atleta.

Se for confirmado nos testes, Bolatti se juntará aos compatriotas Cavenaghi, D''Alessandro, Guiñazu no elenco do Inter, que conta ainda com o uruguaio Sorondo.