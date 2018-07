Torcida do Internacional faz festa para receber o meia Alex

PORTO ALEGRE - Assim como já tinha acontecido no dia anterior com a chegada do atacante argentino Ignacio Scocco, a torcida do Inter fez uma grande festa para receber o meia Alex nesta quinta-feira no desembarque no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Os dois novos reforços do clube gaúcho serão apresentados oficialmente na tarde desta sexta.

Cerca de 300 torcedores foram ao aeroporto na tarde desta quinta-feira para dar as boas-vindas a Alex, um antigo ídolo que está volta ao clube. "Isso que é legal de jogar em um time que tu tem identificação. A recepção da torcida foi muito boa", afirmou o jogador, em declaração dada ao site do Inter, quando já se dirigia ao CT.

Alex já teve uma passagem vitoriosa pelo Inter, entre 2004 e 2009, quando foi campeão da Libertadores e do Mundial em 2006. Negociado com o Spartak Moscou, ficou dois anos no futebol russo, voltando ao Brasil em 2011 para defender o Corinthians. Após ganhar novo título da Libertadores, no ano passado, foi para o Al-Gharafa, do Catar. Agora, retorna ao clube gaúcho, com contrato assinado até julho de 2015.