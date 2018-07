Torcida do Juventus critica camisa azul em homenagem à Mooca

Nesta quinta-feira, 30, o tradicional Juventus lançou um uniforme comemorativo em homenagem ao aniversário de 459 anos do seu bairro de origem, a Mooca. Apesar de ser conhecido por ter os uniformes nas cores grená e branco, a diretoria do clube e o fornecedor de material esportivo, Super Bolla, decidiram confeccionar uma peça azul, em alusão à bandeira do bairro.

A camisa polo tem os tons originais do clube moquense nas mangas, em algumas linhas na parte de trás e também nos números. Nas costas, abaixo da gola, está a bandeira da Mooca.

A novidade, no entanto, não foi nenhum pouco bem recebido pela torcida juventina. Tanto na página do clube quanto na do patrocinador, foram publicados inúmeros comentários criticando a iniciativa. A maioria questionava que, caso a camisa fosse usada em partidas oficiais, estaria acabando com a tradição do grená e branco.

A página no Facebook "Juventino Mooca", criada por torcedores do clube, também reclamou da decisão do clube. "Não temos títulos. Não temos glórias. A tradição é a única coisa que temos pra ter orgulho. A nossa identidade é a única coisa que temos pra ter orgulho. A nossa camisa é a única coisa que temos pra ter orgulho. A nossa cor é a única coisa que temos pra ter orgulho", publicou o perfil. "Não à BARCELONIZAÇÃO do nosso time."

Devido à má recepção da nova camisa pela torcida, a Super Bolla soltou uma nota, também nas redes sociais, dizendo que esta será uma peça para colecionadores, que não será usada em jogos oficiais e em nenhum momento quis ofender ou trocar a história do clube. A camisa sem os patrocinadores pode ser adquirida por R$ 139,90 no site oficial da fabricante.