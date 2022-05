Torcida do Napoli exibe faixa dizendo que roubou carro de técnico e cobra demissão como 'resgate'

Torcedores do Napoli exibiram uma faixa na quarta-feira próximo ao estádio Diego Maradona, em Nápoles, na Itália, com uma mensagem dizendo que roubaram o carro do técnico Luciano Spalletti e só vão devolver o veículo se o treinador pedir demissão do clube. "Spalletti, vamos devolver o carro para você, basta que você vá embora", dizia o texto.

A faixa dos torcedores é um provável sinal de protesto, em tom de brincadeira, à acentuada queda de rendimento do Napoli na temporada. O carro de Spalletti foi roubado em outubro do ano passado em frente ao local onde mora e, na época, a equipe liderava, de forma invicta, o Campeonato Italiano. Mas Spalletti foi de herói a vilão em pouco tempo.

A campanha inicial foi excelente e o time de Nápoles só foi perder sua primeira partida na 12ª rodada. A expectativa com o título nacional virou frustração com os sucessivos tropeços, especialmente, em casa. A equipe napolitana viu a ultrapassagem da líder Internazionale e do vice Milan e hoje está fora da briga pelo troféu, com duas rodadas a disputar. São 22 vitórias, sete empates e sete derrotas. O time não conquista o Italiano desde 1990.

Na Liga Europa e na Copa Itália, o Napoli foi eliminado precocemente. Na competição europeia, avançou em segundo no Grupo C, mas deu adeus ao torneio ao perder na fase mata-mata para o Barcelona. Já na copa do país, foi superado pela Fiorentina. A equipe conta com o zagueiro brasileiro Juan Jesus, ex-Internacional.

O Napoli encerra sua campanha em casa no Campeonato Italiano contra o vice-lanterna Genoa no próximo domingo. Na última rodada, o time de Spalletti visita o Spezia, que também luta contra o rebaixamento. Na terceira posição na tabela, a equipe napolitana já está garantida na próxima edição da Liga dos Campeões.