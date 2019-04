Torcida do Palmeiras ataca ônibus do time antes de jogo pela Libertadores. Veja o vídeo!

A delegação do Palmeiras chegou ao Allianz Parque na noite desta quarta-feira com uma recepção bastante hostil. Um grupo de torcedores arremessou pedras e garrafas contra o veículo, que manobrava para chegar ao estacionamento da arena, onde o time enfrentaria o Junior Barranquilla, pela Copa Libertadores. O clube confirmou o ataque, que não feriu nenhum membro do elenco.

Imagens da torcida arremessando pedras no ônibus do Palmeiras pic.twitter.com/VjNn66bb2u — Ciro Campos (@ciro_campos) 10 de abril de 2019

Os jogadores ficaram irritados com o episódio e não deram entrevistas na chegada. A Polícia Militar acompanhou a chegada da delegação e logo dispersou o grupo de torcedores que aguardava o veículo. Imagens nas redes sociais mostram que o ônibus apresentou um pequeno dano na lateral provocado por uma das pedras arremessadas.

Também nesta quarta-feira, os muros do clube amanheceram pichados com protestos. Entre os recados, a torcida pediu as saídas do atacante Miguel Borja e da patrocinadora Leila Pereira, assim como xingou o time de "pipoqueiro" e criticou a torcida organizada Mancha Alviverde.

O Palmeiras vem de uma eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o São Paulo, nos pênaltis, no último domingo. O time alviverde acumula três partidas seguidas sem marcar gols e passa pelo momento mais turbulento da temporada. Antes do clássico com o São Paulo, a equipe tinha sofrido a primeira derrota na Libertadores, ao perder por 1 a 0 para o San Lorenzo, na Argentina.